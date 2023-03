Pablo Boza indignado por sentencia y dio fulminante mensaje a Piero y Raúl: Más te equivocas, más premiado

Este comentario generó que algunos seguidores de EEG recuerden una historia de Instagram que publicó Alejandra Baigorria días atrás cuando supo de la sentencia de Said Palao. En esa ocasión, la "Patrona" criticó a la decisión del equipo de los guerreros y se incomodó porque Piero y Raúl no fueron sentenciados pese a no ser los mejores competidores, según detalló.