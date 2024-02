Macarena Vélez se incomodó con Onelia Molina por fuerte choque: "No está bien"

En ese momento, Macarena Vélez se acercó al micrófono para expresar su incomodidad por lo sucedido, resaltando que no había necesidad de golpearla. "Escúchame, todo bien, pero la última parte no me parece correcto. Ya estaba ganada la posición. En la parte del medio ya nos habíamos enfrentado y creo que era innecesario (el empujón)", exclamó y a lo que Onelia Molina no se quedó callada.