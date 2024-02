¿Macarena Vélez reveló que tiene temas por aclarar con Alejandra Baigorria?

La empresaria de Gamarra dejó en claro que no tiene ningún inconveniente con la ex de Said Palao tras su ingreso a EEG. "Yo no tengo ningún problema con ella. Incluso, ahorita me la crucé y la saludé. Es como que si Said tuviera problema cuando voy a Mande quien mande y está Mario Hart que es mi recontra ex. Es lo mismo", dijo.