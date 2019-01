Nicola Porcella confesó que su mamá no quiere que regrese con Angie Arizaga.

Nicola Porcella confesó que su mamá Fiorella Solimano, no quiere que regrese con Angie Arizaga luego que el guerrero le preguntara a través de una historia de Instagram si le gustaba que esté soltero.

"Mi mamá no es participe que yo vuelva con Angie. Mi familia no quiere por temas de nosotros y sienten que no nos hacemos bien. Imagino que la familia de ella, también han visto tantas cosas y no quieren que hablemos", expresó el integrante de Esto es guerra.

