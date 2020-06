Michelle Soifer tildó de "envidiosa" a Rosángela Espinoza y ella "explotó"

El doctor José Luis Pérez Albela puso paños fríos al enfrentamiento con tremendo mensaje.

Michelle Soifer recordó a Rosángela Espinoza durante su intervención con el doctor José Luis Pérez Albela en la secuencia de "La escuelita". La guerrera insinuó de "envidiosa" a la retadora, quien no dudó en defenderse de las críticas de su compañera.

"Yo no entiendo el porqué ella dice eso. No me habla, ni me responde el saludo. Algo le hice para que diga que le tengo envidia. Espero que deje las claras… que no tire palabras al aire nada más", sentenció Rosángela Espinoza. Por su parte, Pérez Albela tranquilizó el momento con una contundente frase.

