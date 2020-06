Rosángela Espinoza sobre Michelle Soifer: Siempre se hace la víctima

Los competidores tuvieron una fuerte discusión en vivo antes de enfrentarse en nuevo duelo de baile

Michelle Soifer está harta de las insinuaciones de Rosángela Espinoza al decir que la guerrera habría pedido quitarle el personaje en el anterior duelo de baile. La producción del programa volverá a poner a competir a ambas competidoras.

"Yo en ningún momento hablé con producción para que me cambie nada. Yo acepto como profesional el reto por el público porque no estoy para esos caprichos", comentó Michi. Rous no se quedó callada y aseguró que la guerrera pide un montón de cosas y siempre se hace la víctima.

