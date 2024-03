Michelle Soifer protagonizó estrepitosa caída tras forcejeo con Vania Torres

Soifer no imaginó que Torres la encararía en vivo: “Oye Michi, estabas aquí, no nos habíamos dado cuenta. Es la única manera que tienes para ganar tú también, es la técnica del combatiente (…) ¿Qué pasa? Tú también me jalas y me agarras como quieres, pero cuando hay una competencia de verdad, no me puedes ganar, eso está clarísimo”.