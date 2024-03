Michelle Soifer enfrentó a Said Palao: "Tú eres la porrista del grupo"

Said Palao contestó a Katia Palma lo cuestionó por irse de viaje a Chile, pese al desgarro muscular que tiene en la pierna. El guerrero explicó que tiene descanso médico, pero que no le impide hacer sus actividades personales. Asimismo, señaló que le consultó al doctor si podía viajar y recalcó que, pese a su lesión, es uno de los competidores que sigue jugando por su equipo. "Cuando hablé con el doctor me dijo que no puedo hacer esfuerzo explosivos, no me dijo quédate tirado todo el día en cama", señaló.