Michelle Soifer "destruyó" a Rosángela Espinoza y lanzó apodo a su pareja

En el reciente programa de Esto es guerra, Michelle Soifer "destruyó" a Rosángela Espinoza y lanzó este apodo a su pareja. La modelo se incomodó por este comentario de Michi y arremetió contra Kevin Blow.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

Michi intentó defender a Karen Dejo sobre el supuesto calificativo sobre su edad que comentó Rosángela Espinoza. "Eso te pasa por andar con Kevin Blow", dijo la "Chica selfie", lo que provocó un inesperado mensaje del "Sol" sobre la pareja de Rous.

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

"Tú me estás obligando a meter aquí a tu auspiciador y yo no quiero eso", respondió Soifer. Rosángela Espinoza aseguró no entender nada, pero afirmó que Michelle Soifer es la auspiciadora de Kevin Blow.

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!