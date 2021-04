Michela Elías lloró de impotencia por la falta de apoyo de su equipo

Luciana Fuster defendió a la "Sazón" tras el cuestionamiento de Yaco Eskenazi y Melissa Loza.

Michela Elías lloró de impotencia al precisar que siente una gran falta de apoyo de su equipo luego que alentaran a Angie Arizaga cuando ambas integran a los Guerreros. Luciana Fuster defendió a la "Sazón" tras el cuestionamiento de Yaco Eskenazi y Melissa Loza, quienes afirmaron que siempre la ayudaron.

➤ Mira: Michela Elías obtuvo 100 puntos tras enfrentarse a Angie Arizaga en duelo extremo

"Es increíble que Angie y yo estamos en el mismo equipo, pero no escuché a nadie de mi equipo alentar por mí a pesar que también me cuesta… Estoy sensible y frustrada porque estoy abajo de la tabla. Me cuesta y no estoy en contra de ustedes", explicó entre lágrimas Michela Elías al recordar que se encuentra abajo de la tabla de posiciones.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Yaco Eskenazi venció a Mario Hart y le otorgó 100 puntos a Michela Elías