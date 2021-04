Ducelia Echevarría se enfrentó al Tribunal en defensa de Michela Elías

La combatiente no le pareció justo la eliminación de "Sazón" ya que se lesionó desde hace varios días y no pudo acumular puntos.

Ducelia Echevarría se enfrentó al Tribunal de Esto es guerra en defensa de Michela Elías tras quedar en sentencia frente a Tomi Narbondo. La combatiente no le pareció justo la eliminación de "Sazón" ya que se lesionó desde hace varios días y no pudo acumular puntos en la tabla de posiciones.

"No me parece justo de verdad. Ella se ha venido esforzando, ha entrenado conmigo todas las mañanas y llevando sus terapias para que ahora pongan su maleta allí al frente cuando no debería estar allí porque está fuera (del programa) por una lesión por competir. Deberían de valorar el esfuerzo de cada uno", precisó Echevarría, pero el Tribunal no dio marcha atrás.

Michela Elías fue eliminada de EEG frente a Tomi Narbondo