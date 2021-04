Yahaira Plasencia abandonó inesperadamente juego tras perder contra Michela Elías

La "Patrona de la salsa" explicó a la producción el motivo por el cual se retiró del set durante la ronda de eliminación.

Yahaira Plasencia abandonó inesperadamente juego tras perder duelo extremo contra Michela Elías. La "Patrona de la salsa" explicó a la producción de Esto es guerra el motivo por el cual se retiró del set durante la ronda de eliminación. ¿Qué le pasó a Yahaira?

"Yo tengo un tema en los riñones. Estuve haciendo demasiada fuerza y tengo la dolencia. Le dije hace un rato al productor que me siento mal, me duele horrible y estoy compitiendo. Yo sé que esto me puede costar la eliminación, pero es mi salud", señaló la cantante de salsa. Gian Piero Díaz comunicó que la producción no le descontarán 100 puntos por esta vez, pero para la siguiente no le tendrán consideración.

