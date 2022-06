Melissa Paredes negó mensajes despectivos contra Anthony Aranda: "Nunca me expreso mal de las personas"

"Como decir que los bailarines me dan asco. Por favor tengo tantos amigos bailarines. No me expreso así de las personas", afirmó Melissa Paredes.

Tras conocer la versión de Rodrigo Cuba, quien aseguró que Melissa Paredes se expresó despectivamente de la profesión de su actual pareja Anthony Aranda, la modelo dio se defendió. La exintegrante de Esto es guerra negó que haya lanzado comentarios o calificativos negativos sobre el guerrero.

"¿Suena espantoso, no? Como decir que los bailarines me dan asco. Por favor tengo tantos amigos bailarines que les mando un beso y los quiero; comparto con ellos, mi novio es bailarín. No me expreso así de las personas", señaló la actriz durante un desfile de moda.

"Yo nunca me expreso mal de las personas. De hecho, quien habló mal fue él (Rodrigo Cuba), no yo. Es que ahí no había relación entre Anthony y yo para empezar. Eso se dio después", aclaró así los mensajes de WhatsApp que se publicó en televisión cuando se refería a su actual pareja.

La actriz aseguró que pese a los mensajes que se ventilaron, su relación con el popular "Activador" no se vio afectada y muy por el contrario los hizo mucho más fuerte. Melissa no dudó en confesar que an otras circunstancias hubiera tirado la toalla, pero con Anthony no sucedió lo mismo.

La idea de volver a casarse para la exesposa de Rodrigo no le genera un dolor de cabeza e incluso confesó que le encantaría contraer nuevamente nupcias a futuro, pero que esta vez le gustaría lucir un vestido negro así bromeó al respecto.

¿Piensa en casarse pronto?

"Yo no veo ningún anillo, pero si me vuelvo a casar, claro. Pero me voy a casar de negro. No, me casaría de blanco", contó Melissa, quien reveló que el amor que tiene con el bailarín profesional está más fuerte que nunca frente a las críticas.

