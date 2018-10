Matteo Tulini sorprendió a todos al revelar cuántos hijos quiere tener.

Matteo Tulini sorprendió a sus fanáticos al confesarse a través de su cuenta de Instagram al responder algunas preguntas inesperadas. El integrante de Esto es guerra dejó impactados al revelar cuántos hijos quiere tener en un futuro.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

El integrante de los Retadores de 19 años afirmó que está soltero, pero espera que pronto llegue el amor de su vida. Un seguidor preguntó cuántos hijos quisiera tener y el retador no dudó en responder: "100 si no se puede con 3 o 4 me conformo. Pero de acá a muchos años, todavía".

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!