"Me siento afortunado de comenzar algo con Vania", precisó el combatiente en detrás de cámaras.

¿Mario Irivarren viajará a Miami para pedirle matrimonio a Vania Bludau? Las alertas se encendieron cuando el integrante de Esto es guerra le comentó a la bella modelo con un emoji de anillos de compromiso cuando días atrás él confesó que pasará Año Nuevo con Vania en Estados Unidos.

"No, no le voy a pedir la mano. Todo a su tiempo. Todo tiene un proceso. (Los anillos) fueron una broma como un piropo siglo XXI. Tiene una personalidad muy relajada como parecida a la mía. Me siento afortunado de comenzar algo con Vania y me siento contento, agradecido", comentó el combatiente.

