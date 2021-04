Mario Irivarren lloró al regresar a Esto es guerra y pidió disculpas en vivo

El competidor se emocionó hasta las lágrimas tras volver después de varios meses de ausencia en EEG.

Mario Irivarren lloró al regresar a Esto es guerra y será parte de los "Combatientes". El competidor se emocionó hasta las lágrimas tras volver después de varios meses de ausencia y pidió disculpas por su mala actitud. "Los extrañé mucho. Estoy nervioso y un poco conmocionado", explicó Irivarren.

"Esta es mi casa y no me haré el loco ni voy a esquivar el tema. Pido disculpas a todo el mundo y todas las personas que se sintieron defraudadas por mi actitud. La persona que más he defraudado fui yo. Me tuve que hacer cargo de mis malas decisiones y cargo con eso día a día", señaló el excapitán de los Combatientes.

La pareja de Vania Bludau hizo mea culpa por los incidentes que protagonizó meses atrás en pleno estado de emergencia por la pandemia de COVID-19. Mario Irivarren reafirmó que actuó de manera inmadura y aseguró que la fama no lo mareó, pero se reinvidirá para seguir adelante.

