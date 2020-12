El combatiente se ofuscó al no escuchar la letra del Tutti frutti y "explotó" en vivo.

¡Muy incómodo! Mario Irivarren lanzo fuerte queja en vivo tras casi perder juego contra uno de los productores de la competencia al no detener el circuito al ver que el combatiente aseguró que no escuchó la letra "F" de Tutti frutti.

"Por la bulla no escuché. Jota, la verdad, felicito tu actitud y producción dejan mucho que desear. Les estoy diciendo que no escuché y nada les cuesta volver a comenzar. Y me dices: muévete y mira. Yo no tengo que moverme. Ese es tu error", explicó muy incómodo la expareja de Ivana Yturbe.

