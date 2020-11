Vania Bludau dedicó canción a Mario Irivarren: "El amor de mi vida eres tú"

La modelo y el combatiente ya no ocultan el gran amor que sienten a través de románticos mensajes en Instagram.

¡Enamorada! Vania Bludau regresó a Miami, pero la distancia no es impedimento para dedicarle una romántica canción a Mario Irivarren. La bella modelo se grabó mientras bailaba y canta el tema "Esta noche" de Mike Bahía & Greeicy. ¿Cómo reaccionó el combatiente?

"Tengo que confesar que tú me gustas un poco más y también me pierdo solo en tu mirada que cuando te tengo no me falta nada. Tengo razones para decirte que el amor de mi vida eres tú y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme. Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentre", interpretó Vania. Por su lado, el integrante de EEG no dudó en responderle con unos emoticones de corazones.

