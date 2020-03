El capitán no intentó reclamar contra los Guerreros porque considera que tienen favoritismo.

Vídeo: El capitán no intentó reclamar contra los Guerreros porque considera que tienen favoritismo.

El capitán no intentó reclamar contra los Guerreros porque considera que tienen favoritismo.

Mario Irivarren "estalló" de cólera contra su equipo tras perder juego contra los Guerreros. Gian Piero Díaz pidió al capitán si van a reclamar, pero el capitán tuvo una airada reacción frente a las cámaras.

➤ Mira: Alejandra Baigorria y Mario Irivarren se burlaron de Gino Pesaressi y lo sentenciaron

"No voy a reclamar. Yo vi que salió antes, pero cuando pedimos las imágenes hay una distorsión que no ve y siempre perdemos puntos. No vamos a reclamar y continuamos", acotó Mario Irivarren.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Ivana Yturbe aconsejó a Mario Irivarren que se concentre y él dio sorpresiva respuesta