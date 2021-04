Johanna San Miguel precisó que tras el ingreso de Pía Copello los Combatientes están perdiendo algunos juegos.

María Pía Copello salió en defensa de los Combatientes con fuerte mensaje al ver su equipo no competía en igual proporción. Johanna San Miguel precisó que tras el ingreso de Pía Copello los Combatientes están perdiendo algunos juegos en forma de broma.

"Nuevamente voy a decir algo que lo dije hace mucho tiempo: qué difícil es ser combatiente en Esto es guerra porque el público se da cuenta. (Yaco Eskenazi) La verdad que me encantaría que pudieras pasar aquí al menos una semana del lado de los Combatientes ya que no lo aguantarías, no lo soportarías", expresó Pía Copello.

María Pía Copello regresó a "Esto es guerra" para conducir junto a Johanna San Miguel