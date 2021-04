Alejandra Baigorria, Said Palao y Patricio Parodi no se presentaron en EEG

Johanna San Miguel preguntó al Tribunal de EEG sobre la ausencia de Hugo García y otros competidores.

La ausencia de Alejandra Baigorria, Said Palao y Patricio Parodi en el último programa de Esto es guerra provocó que Johanna San Miguel pida una explicación al Tribunal de EEG sobre la ausencia de Hugo García y los otros competidores. ¿Qué sucedió?

"¿Dónde está Alejandra y Patricio? ¿Dónde está Hugo que se supone que ya tenía que venir? ¿Dónde está Said? Me parece que sí me debieron de llamar y avisar porque venir así y que te agarren de sorpresa de esta manera. No tengo la menor idea de lo que está pasando", señaló la "Mamá leona". Sin embargo, el Tribunal no dio detalles y solo atinó a decir que presentará a su nueva dupla.

