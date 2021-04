El hermano de Austin Palao intentó tomarse una foto mientras esquiaba, pero terminó de la peor manera.

Alejandra Baigorria grabó bochornosa caída en la nieve de Said Palao. El hermano de Austin Palao intentó tomarse una foto mientras esquiaba, pero terminó de la peor manera al caer intempestivamente sobre la nieve durante sus vacaciones en Estados Unidos.

"Cuando quieres sacar el fotón, pero no sabes todo lo que conlleva sacarla miren el video y ríanse un rato. Alejandra Baigorria me grabo todo", escribió el combatiente en la publicación del detrás de cámaras de la foto. Patricio Parodi y Hugo García no dudaron en bromear sobre el tema al comentar que el modelo se fue de "muelas".

