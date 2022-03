María Pía Copello protagonizó tenso momento con Johanna San Miguel: "No te piques"

En un momento, Copello preguntó a la máxima autoridad de EEG si el equipo de los "Guerreros" tienen corona porque siempre le permiten que los competidores de Johanna hagan preguntan y no a los "Combatientes", quienes cada vez que intenten opinar les consultan si es un reclamo.

La histórica presentadora de los "Combatientes" afirmó que no siente el apoyo del Tribunal e incluso abrió la posibilidad que Johanna y la producción estarían confabuladas, pero eso San Miguel aseguró que no entiende nada. "No podemos estar bajo la conducción de un programa y estar en la luna de Paita", explicó María Pía.