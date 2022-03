María Pía Copello imitó a Johanna San Miguel por sus fotos en las redes sociales

María Pía Copello no dejó pasar en alto las sensuales fotografías que compartió Johanna San Miguel a través de sus redes sociales. La presentadora imitó algunas poses de su compañera para burlarse en detrás de cámaras de Esto es guerra .

"Cuando aprenda a hacer TikTok que recién me rete, pues. Solamente sabe hacer sus videos (se burla de las poses) No me chupo ni ante ella ni ante nadie", manifestó la conductora para las cámaras de América Espectáculos.