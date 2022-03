María Pía Copello aclara a Johanna San Miguel en vivo: "Hay que saber perder"

Johanna San Miguel preguntó en vivo a María Pía Copello si tenía algo que decir sobre la competencia de ayer, en la que la exanimadora infantil ganó a la rubia. "(¿Si tengo algo más que decir?) No, solo que te gané. Nada más. Obviamente gané limpiamente. Seguramente quieren manchar (lo que hice).", expresó.

No contenta con su respuesta, San Miguel soltó un comentario que rápidamente fue contestado por María Pía. "Yo llego a las 6 de la noche y tú no estás. Tu camerino está al frente y (no estás)."