Macarena Vélez y Said Palao encendieron redes sociales con atrevida foto.

Macarena Vélez y Said Palao encendieron las redes sociales con atrevida fotografía tras asistir junto a su familia a un conocido espectáculo. La integrante de Esto es guerra generó diversos comentarios al compartir dicha imagen.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"Your voice is my favorite Sound", escribió la integrante de los Retadores en la descripción de la foto en su cuenta personal de Instagram. Su novio también hizo lo mismo y publicó una instantánea similar en su red social.

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!