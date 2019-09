Macarena Vélez: Ducelia Echevarría hizo esto durante mensaje de Mario Irivarren

¡No le importa! En Esto es guerra, la llegada de Macarena Vélez causó mucha emoción entre lo Combatientes, una situación que le permitió a Ducelia Echevarría volver a los Guerreros luego de la votación final de Mario Irivarren.

El capitán del equipo rojiverde optó por el no y evitó así que la Fabulosa no siguiera con ellos en la competencia sin saber quién estaba en la caja. Tras la presentación de la Mujer increíble, él confesó que lo llevó a tomar esa decisión.

➤ Mira: Ducelia Echevarría regresó a los Guerreros tras discusión con Mario Irivarren

"Me la jugué porque creo que es importante que la persona que esté en el equipo tenga ganas y esté comprometida con la causa", dijo Irivarren, para luego contar que Ducelia le había advertido que si la elegía no iba a hacer su mejor esfuerzo. Mientras Mario hablaba, la guerrera hacía gestos manifestando que no le daba importancia a sus palabras.

➤ TAMBIÉN MIRA

Macarena Vélez: "En las malas no están todos"

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!