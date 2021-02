Lucas Piro regresó a EEG para intentar quedarse con el puesto de Said Palao

El bailarín profesional llegó al reality para enfrenar a Said en circuito extremo y sacarlo del programa.

Lucas Piro regresó a Esto es guerra para intentar quedarse con el puesto de Said Palao luego que el combatiente pasara a zona de eliminación. El bailarín profesional llegó al reality para enfrenar al hermano de Austin Palao en circuito extremo.

Said Palao ganó a Lucas Piro y se salvó de la eliminación de EEG

"Vengo a dejar todo y en realidad quiero quedarme en el programa. Me toca contra Said que es un gran competidor y un amigo, pero así es la competencia. Dejaremos todo en la pista", precisó la expareja de baile de Rosángela Espinoza. Said aseguró que dará todo para mantener su permanencia en el programa.

