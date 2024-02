Katia Palma troleó a Johanna San Miguel por pedir sanción en EEG

Katia Palma ha dejado bien en claro que no se va dejar molestar por Johanna San Miguel, por eso en la reciente edición de Esto Es Guerra no dudó en ‘parcharla’ cuando la ‘mamá’ de los guerreros pidió una sanción por un pequeño detalle durante su función. “Dicen que el 30 de febrero me van a dar la sanción”, respondió irónicamente la ‘mamá’ de los combatientes.