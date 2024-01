Katia Palma puso en aprietos a Johanna San Miguel con insólito video.

La "Mamá leona" no dudó en enfrentarse a Palma al decirle que nadie viene al programa para hacer amigos en alusión a su rivalidad. "Acá nadie va a limar nada, acá hemos venido a trabajar, acá no hemos venido a hacer amigos, acá hemos venido a competir. Si quieres hacer amigos, váyanse a otro programa porque aquí no venimos a hacer patas con nadie", puntualizó.