Karen Dejo a Spheffany Loza: "Si se ofenden para qué están en televisión"

Karen Dejo no tiene pelos en la lengua y le volvió a enviar un contundente mensaje a Spheffany Loza tras elegir a los Combatientes junto a Pancho Rodríguez. La "Sabrosura" afirmó a través de las cámaras del videoblog de Esto es guerra que Tepha Loza no tenga doble discurso.

"No entiendo el doble discurso. No la ofendí ni la insulté y no dije nada malo así que si se ofenden para qué están en televisión. Cada uno puede entender lo que quiera entender. Hay que ser inteligente para enviarlo a la tangente. Esto es un reality así que los años te hacen aprender", comentó Karen Dejo.

