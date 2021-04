Karen Dejo dedicó fuerte mensaje a Paloma Fiuza tras reencontrarse en EEG

El clásico femenino se volvió a juntar y la "Sabrosura" prometió que dará su mejor esfuerzo ganarle siempre.

Karen Dejo dedicó fuerte mensaje a Paloma Fiuza tras reencontrarse en Esto es guerra. El clásico femenino se volvió a juntar y la "Sabrosura" prometió que dará su mejor esfuerzo ganarle siempre ahora vestida con la camiseta de los Combatientes.

"A mí no me gusta perder y ni a ella tampoco. A Ella le encanta defender a su equipo y a mí también, esta competencia se pondrá rica y peligrosa. No voy a desaprovechar ni una oportunidad", comentó la "Sabrosura". Por su parte, Paloma Fiuza aseguró que en el set son rivales, pero detrás de cámaras son muy buenas amigas.

