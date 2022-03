Jota Benz "troleó" a Rosángela Espinoza para defender a Michelle Soifer

El hermano de Gino Assereto negó las especulaciones de la "Chica selfie" y le aclaró que siendo sinceros él ve competir a Michi mientras que a la integrante de los Combatientes solo bailar en TikTok. " Jotita es una broma, suave. Para que no te ganes un problema con Michi porque ella ya está posando para que la ponchen", afirmó.

Espinoza agregó que Soifer no compite y se cree la diva. El novio de Angie recordó que la influencer peruana se quejó antes de competir contra Gabriela Herrera que no se sentía lista para el enfrentamiento porque la producción no le avisó que traiga ropa deportiva.