Johanna San Miguel y Renzo Schuller protagonizaron tenso momento: ¿Le recordó a Gian Piero Díaz?

En medio del jaleo, Schuller le pidió a su compañera que respire, mientras que San Miguel le recomendó visitar a un otorrinolaringólogo ya que no recupera su voz hace una semana. " Sí puedes hablar, pero primero respira , sino respiras no te oxigenas y sino te oxigenas no llega oxígeno a tu cerebro y no puede vocalizar", precisó "Shushu".

La rubia conductora no soportó el comentario de Renzo y no dudó en recordarle a su excompañero en conducción Gian Piero Díaz. "Renzo, la verdad que no me da risa lo que estás diciendo. ¡No me da risa! Parece que te estás equivocando de dupla. Anda a buscar a tu ex dupla (Gian Piero) y habla con esa persona, pero conmigo no", acotó.