Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz recibieron drástica advertencia del Tribunal

Los conductores del reality podrían ser "sentenciados" si no llegan a cumplir inesperado reto.

El Tribunal de Esto es guerra sorprendió a Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz al anunciar una drástica noticia a solo un día que Guerreros y Combatientes se enfrentaran en un juego de altura extrema. Los conductores podrían ser sentenciados por no cumplir el reto.

"También cpnductores porque no se olviden que hay dos autos esperando. ¿Qué creen que se me olvidó? No, señores. Si mañana ustedes no saltan se van a la silla de sentenciados", sentenció el Tribunal mientras la "Mamá leona" y Piero se mostraron asombrados por la advertencia.

