Johanna San Miguel y Renzo Schuller se enfrentó a la producción por injusta sanción contra Said Palao

Los conductores Johanna San Miguel y Renzo Schuller se unieron para defender a Said Palao luego que la producción lo sancione con 100 puntos para su equipo de los combatientes por supuestamente abandonar la competencia frente a Hugo García. Según señaló la máxima autoridad del programa, el "Samurái" no sufrió una lesión y solo se retiró del juego.

Este anuncio fue rechazado por los defensores de ambos equipos, quienes le recalcaron que la pareja de Alejandra Baigorria cayó intempestivamente de un tramo del circuito producto de una fuerte lesión en la pierna. Schuller explicó que Palao no continuó porque no pudo seguir por el dolor y no porque no quiere. "Said no es un chico que se tira para hacerse el lesionado", sentenció Johanna.