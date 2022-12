Jazmín Pinedo sorprendió a Gino Assereto con tierno mensaje tras ganar "Mejor competidor 2022" en EEG

Gino Assereto se convirtió en el ganador del título como el "Mejor competidor 2022" de la temporada de Esto es guerra tras una ardua competencia que enfrentó contra sus compañeros de los guerreros y combatientes. Tras su triunfo, su expareja Jazmín Pinedo no dudó en dedicarle un tierno mensaje por su victoria a través de las redes sociales.

"Nadie sabe mi proceso, nadie sabe el trabajo que hay detrás de este triunfo, un trabajo no sólo físico sino también interno. Amo mi camino, amo los resultados, amo esta experiencia que escogí para vivir en el mundo. Lo amo todo. Gracias a quienes me apoyaron y me regalaron confianza, apoyo, amor… lo aprecio mucho", escribió Gino.