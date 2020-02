Jazmín Pinedo se enfrentó a Said Palao por inesperado incidente en juego.

"Yo no te lo voy a permitir, ni a ti ni a nadie", señaló la conductora.

Jazmín Pinedo tuvo sorpresivo enfrentamiento con Said Palao al afirmar que el hermano de Austin Palao le habría levantado la voz en pleno juego. La conductora se incomodó por el impase y le dedicó un fuerte mensaje frente a todos.

"Said no me grites. Yo te escucho hasta acá. Said yo te escucho, no me levantes la voz. Me acabas de levantar la voz y yo no te lo voy a permitir, ni a ti ni a nadie. Yo te puedo escuchar perfectamente", sentenció la conductora.

