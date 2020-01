Jazmín Pinedo reafirmó que seguirá en la conducción de EEG con fuerte mensaje.

"Yo cumplí hasta el último día con mi contrato", sentenció.

Jazmín Pinedo ingresó al set de Esto es guerra para reafirmar que seguirá en la conducción de la nueva temporada 2020 con un fuerte mensaje sobre la situación legal que vive actualmente tras la demanda de su anterior casa televisiva.

La presentadora comentó a sus seguidores que sigan "tranquilos porque no pasa nada", y sentenció: "así me hagan la guerrita, está bien, esto es guerra".

➤ Mira: Jazmín Pinedo hará contrademanda a su excanal por exponer contrato privado

"Quisiera dejar en claro que yo cumplí hasta el último día con el contrato que tenía en mi ex casa televisora… No tiene que lastimar porque no está dañando a nadie sino está cumpliendo con lo que toda persona hace, que es trabajar, salir adelante, crecer y aprender", finalizó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo no se presentó en EEG y Gian Piero Díaz lanzó lamentable anuncio

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!