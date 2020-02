Jazmín Pinedo hizo contundente anuncio por enfrentamiento con Rosángela Espinoza.

La conductor aseguró que no volverá a suceder algún incidente parecido.

Vídeo: La conductor aseguró que no volverá a suceder algún incidente parecido.

La conductor aseguró que no volverá a suceder algún incidente parecido.

Jazmín Pinedo hizo contundente anuncio al inicio del programa tras el enfrentamiento que tuvo con Rosángela Espinoza. La conductora se disculpó por el incidente con el público del reality y aseguró que no volverá a pasar.

➤ Mira: ¿Jazmín Pinedo felicitó a Jota Benz por su nueva relación con Angie Arizaga?

"No era lo correcto, ustedes se merecen disfrutar, divertirse, pasarla bien y ayer terminando el programa ya me reuní con el productor. Sé que las cosas han quedado bastante claras y es por eso que les digo que eso no se va a volver a repetir", precisó.

Jazmín Pinedo "lloró" en vivo al hacerle tremendo pedido a los Guerreros

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!