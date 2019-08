Ivana Yturbe defendió a Mario Irivarren tras burlas de Ducelia Echevarría.

La modelo se enfrentó a Ducelia por no creer en la lesión del combatiente.

Vídeo: La modelo se enfrentó a Ducelia por no creer en la lesión del combatiente.

¡Falta de consideración! Ivana Yturbe no soportó que Ducelia Echevarría cuestionara la lesión de Mario Irivarren luego que no compita en el reality. La combatiente pidió el micrófono para aclararle algunos puntos a la guerrera de Pozuzo.

➤ Mira: Ducelia Echevarría le dijo vieja a Rosángela Espinoza y ella la troleó

"Yo vengo con él diciéndole que de verdad ya no compita, pero no informó a producción porque quería seguir jugando. Ahora ya no puede más. Se puso inyección y cremas. Por favor un poco más de consideración", sentenció Ivana Yturbe para defenderlo.

➤ Mira: Ducelia se burló de Combatientes con estos octógonos y Rosángela hizo esto

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!