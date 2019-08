¡Explotaron! Ducelia Echevarría y Macarena Vélez tuvieron fuerte enfrentamiento en vivo luego que Karen Dejo pidiera una sanción contra la guerrera por los insultos que lanza contra los Combatientes. ¿Cómo reaccionó Ducelia?

La pareja de Said Palao perdió la paciencia y recordó los calificativos que le dice la guerrera. "Desde que yo estoy acá la ignoro. No solo me dice llorona también me dice otras cosas más, pero no lo voy a repetir en pantalla. Ya me tenía hasta la cornilla por todas las cosas que me dice. Ella tiene un obsesión conmigo y Said", comentó Macarena Vélez.

