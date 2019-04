Ivana Yturbe defendió capitanía de Mario Irivarren y envió mensaje al Tribunal

En el reciente programa de Esto es guerra, Ivana Yturbe defendió capitanía de Mario Irivarren y se enfrentó así al Tribunal tras duro cuestionamientos en contra del equipo de los Retadores, según señaló la modelo frente a las cámaras. ¿Qué mensaje dio?

➤ Mira: Rosángela Espinoza y Zumba impresionaron con baile de bachata

"Bueno, no es un secreto que no soy la mejor competidora, pero si me parece injusto que cada vez que los retadores pierden; producción se empeñe en decirnos que somos pésimos, que no servimos, que si queremos tener el uniforme. Me parece mal. Los 'guerreros' perdieron absolutamente todo, de la misma manera, porque en verdad también perdieron muchos juegos a cero. No entiendo, son los engreídos, tienen corona ", expresó Ivana Yturbe.

➤ Mira: Austin Palao y Emilio Jaime se volvieron a enfrentar en duelo de rap

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!