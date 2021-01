Ivana Yturbe afirma que no estará en Esto es guerra: "Es una etapa en mi vida que ya pasó"

La modelo confirmó su salida de EEG y envió un contundente mensaje a sus miles de seguidores.

¡Te vamos a extrañar! A través de sus redes sociales, Ivana Yturbe descartó su posible regreso a la nueva temporada 2021 de Esto es guerra. La bella modelo se animó a responder algunas preguntas en Instagram para dar a conocer radical noticia que sorprendió a sus fans.

"No, de verdad que me han hecho mucho esta pregunta, pero esta temporada ya no entraré a EEG. De hecho creo que es una etapa en mi vida que ya pasó, pero igual le mando todas las mejores vibras. Para mí siempre va a seguir siendo el programa número uno, los quiero y los extraño mucho", precisó la futura esposa de Beto da Silva.

