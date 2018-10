En el último programa de Esto es guerra, Ignacio Baladán "destruyó" a Mathías Brivio con esta dolorosa confesión al inicio del reality. El retador uruguayo aseguró que antes consideraba como un amigo al conductor, pero por sus constantes burlas ya no lo es.

"Me fastidia mucho Mathías que siempre tratas de minimizarme porque siempre tus comentarios son así con cualquiera de nosotros. La verdad que no me afecta. Antes eras mi amigo y ahora solo eres un compañero de trabajo", dijo Ignacio Baladán.

