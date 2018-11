Hugo García tuvo acalorado momento contra la producción de Esto es guerra.

En el reciente programa de Esto es guerra, Hugo García tuvo acalorado momento contra la producción del reality luego que le pidieran que se vaya a su casa a descansar debido a la fuerte lesión que padece el integrante de los Guerreros.

Dicho comentario no fue del agrado de Hugo García, quien se molestó con la producción. "Para la próxima ya no voy a dar mi 100%. Déjeme hablar a mí, ya habló usted. Para qué voy a dar mi 100% si cuando me lesiono me dirán 'te vas' y 'no te pagamos'", sentenció García.

