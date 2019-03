Hugo García no se quiere casar con Mafer Neyra, según Ignacio Baladán.

En el reciente programa de Esto es guerra, Hugo García no se quiere casar con Mafer Neyra, así lo comentó Ignacio Baladán durante la batalla de hip hop. Según el integrante de los Retadores Hugo no demuestra el gran amor que dice tener a su pareja.

"Amas a Mafer, pero no es tan obvio porque hasta ahora no le pides matrimonio. ¿Dónde está el anillo?", dijo Ignacio Baladán. Hugo García aseguró frente a cámaras que aún están muy jóvenes para la boda, pero que no se preocupe.

