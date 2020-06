Gian Piero Díaz se molestó con su equipo y envió fuerte mensaje a Pancho Rodríguez

El conductor pidió a los Retadores que jueguen de verdad y que no reclamen cada cosa.

Gian Piero Díaz se molestó con todos los integrantes de los Retadores luego que Said Palao ganara a Patricio Parodi 100 puntos, pero lo perdió tras no saber responder la pregunta capciosa. Pancho Rodríguez intentó reclamar y el conductor le dio un fuerte mensaje.

"Por favor no le busquemos la sin razón a las cosas por ejemplo la queja anterior me pareció recontra injusta, pero esta de acá si sales y no sabes, el punto, inmediatamente es para el otro", dijo Gian Piero muy incómodo con el capitán de los Retadores.

