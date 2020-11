Gian Piero Díaz reclamó a la producción de EEG y los Guerreros por publicar video

El conductor se incomodó porque mostraron unas imágenes de un reclamo interno de los Guerreros.

Pancho Rodríguez reclamó el punto de Karen Dejo porque Paloma Fiuza salió antes de tiempo del circuito, pero Gian Piero Díaz no imaginó que la producción de EEG y los Guerreros muestren un video en vivo de un reclamo interno.

➤ Mira: Rafael Cardozo pidió el regreso de Alejandra Baigorria a los Combatientes

"Yo puedo entender lo que quieran, pero yo no entiendo por qué de arriba mandan información sobre un reclamo que nadie pidió. Eso no puede pasar. De manera interna no se puede hacer un reclamo interno", acotó el conductor. Mister G explicó que el reclamo lo hizo Jota Benz en detrás de cámaras. Al final, la producción volvió a repetir el round.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Gian Piero Díaz dedicó emotivas palabras por el triunfo de los Combatientes