Gian Piero Díaz hizo tremenda aclaración a Jazmín Pinedo en vivo cuando le pidió que no se interfiera en medio de la competencia cuando Cobras y Leones se enfrentaban en un juego de adivinanzas. La conductora aseguró que su compañero se puso muy tenso por inesperado enfrentamiento.

"China te voy a pedir un favor no sigas hablando porque ellos no se escuchan. Nada más eso. Ya yo hago lo mismo", comentó muy ofuscado el conductor. Jazmín Pinedo no dudó en afirmar que algunos están muy "tenso" por la gran final.

